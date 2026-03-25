AA 25.03.2026 10:30

Yalova'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Yalova'da işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yalova'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Ş.U. idaresindeki işçi taşıyan midibüs, Bursa-Yalova kara yolu Paşakent mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, midibüsteki Gülcan U'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 20 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Usta, yaptığı açıklamada, Gemlik'teki bir tekstil firmasında çalışan 21 kişiyi Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine taşıyan midibüsün yan yatması neticesinde trafik kazası gerçekleştiğini söyledi.

Kazada bir kadın çalışanın vefat ettiğini belirten Usta, "20 yaralımız var ama 20 yaralıdan 8'i hafif yaralı, 12 yaralı da ayakta tedaviyle normal hayatına dönen vatandaşlarımız. Yaralılardan 8'i devlet, 12'si özel hastanelerde tedavileri devam ediyor. Yeşil alandakilerin bir sıkıntısı yok." dedi.

Usta, kazayla ilgili adli tahkikatın başlatıldığını kaydetti.

Sıradaki Haber
Yasa dışı köpek üretimine 2,1 milyon lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:35
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 65 gözaltı kararı
11:36
Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 400 bine yaklaştı
11:27
İçme suyu barajlarındaki doluluk oranı arttı
11:28
Arıların genetiğini bozan gizli tehlike
11:18
STRATCOM başlıyor: Orta Doğu'daki savaş masaya yatırılacak
11:18
e-Avukat uygulaması kullanıma açıldı
Çevre dostu Elazığ Hipodromu'nda atıklar at heykellerine dönüşüyor
Çevre dostu Elazığ Hipodromu'nda atıklar at heykellerine dönüşüyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA 4x4 göreve başladı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA 4x4 göreve başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ