Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.03.2026 10:29

Yasa dışı köpek üretimine 2,1 milyon lira ceza

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yasa dışı köpek üretimi yapan çiftlik sahibine 2 milyon 144 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yasa dışı köpek üretimine 2,1 milyon lira ceza

Jandarma ekiplerince 12 Mart'ta bir köpek çiftliğine yönelik operasyonda izinsiz üretim yaptığı tespit edilen C.N'ye, "tarım arazisine izinsiz yapı yapmak" suçundan 1 milyon lira, "yasa dışı köpek üretimi" suçundan ise köpek başına 13 bin liradan toplam 1 milyon 144 bin lira ceza kesildi.

Şüpheli hakkında kaçak yapılaşma gerekçesiyle de işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, işkence yapıldığı ve zorla çiftleştirme uygulandığı tespit edilen 40 köpekle ilgili idari yaptırım da uygulanacak.

Olay

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Mart'ta Tuğlalık köyünde izinsiz köpek üretimi yapıldığı ihbarı üzerine C.N'ye ait çiftlikte arama gerçekleştirmiş, çiftlikte bulunan 88 köpeğe el konulmuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince alınan köpekler, tedavi, bakım ve sağlık kontrolleri için Edirne Sokak Hayvanları Barınma Evi'ne götürülmüştü.

ETİKETLER
Edirne Köpek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:35
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 65 gözaltı kararı
11:36
Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 400 bine yaklaştı
11:27
İçme suyu barajlarındaki doluluk oranı arttı
11:28
Arıların genetiğini bozan gizli tehlike
11:18
STRATCOM başlıyor: Orta Doğu'daki savaş masaya yatırılacak
11:18
e-Avukat uygulaması kullanıma açıldı
Çevre dostu Elazığ Hipodromu'nda atıklar at heykellerine dönüşüyor
Çevre dostu Elazığ Hipodromu'nda atıklar at heykellerine dönüşüyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA 4x4 göreve başladı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA 4x4 göreve başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ