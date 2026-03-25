AA 25.03.2026 12:01

Akkuyu NGS'nin kalbinde önemli adım

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Mersin'de inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesinin reaktör binasında kutup vincinin montajı gerçekleştirildi.

Akkuyu NGS'nin kalbinde önemli adım
[Fotograf: AA]

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kutup vincinin ana bileşeni olan 282 ton ağırlığındaki köprü tasarım konumuna yerleştirildi. Büyük boyutlu yapı, yüksek taşıma kapasiteli mobil paletli vinç kullanılarak 38,5 metre yükseklikte monte edildi.

Reaktör binasının temel ekipmanlarından biri olan dairesel köprü vinci ya da diğer adıyla kutup vinci, nükleer güç santralinin tüm yaşam döngüsü boyunca kullanılıyor. Güç ünitesinin işletme sürecinde vinç, reaktör tesisinin bakımına yönelik taşıma ve teknolojik operasyonların yapılmasında görev alıyor.

Kutup vincinin kurulumu ve güvenlik sistemlerine ait tankların "Open Top" teknolojisiyle montajının devam etmesi, Akkuyu NGS ikinci güç ünitesi reaktör binasının iç koruma kabuğu kubbesinin inşasına yönelik hazırlık çalışmalarının başlatılmasına imkan sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, birinci güç ünitesinde devreye alma öncesi çalışmalar sürerken Akkuyu NGS'nin diğer ünitelerinde de inşaat, montaj ve mekanik kurulum çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Kısa süre önce, iç koruma kabuğunun beşinci katmanının betonlama işlemi tamamlandı. Yaklaşık altı saat süren bu operasyon kapsamında, kesintisiz olarak 240 metreküp beton döküldü. Yapının gerekli dayanıklılığı kazanmasının ardından, kutup vincinin köprü metal konstrüksiyonlarının montajını yaptık. Bu vinç, yüksek güvenilirlik düzeyi ve kaldırma mekanizmalarının yedekli yapısıyla öne çıkıyor ve bu özellikler nükleer güvenlik standartlarının sağlanması açısından kritik önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akkuyu Nükleer
SON HABERLER
13:36
24 ilde DEAŞ operasyonu: 88 gözaltı
13:34
Meta, "çocuk güvenliği" davasında 375 milyon dolar para cezası ödeyecek
13:30
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı: ABD'nin Lincoln gemisi füze menziline girdiğinde hedef alınacak
13:32
Genç çiftlere bu ay 660,9 milyon lira ödeme yapıldı
13:16
Evlenecek gençlere 250 bin lira faizsiz kredi desteği
13:11
İran Meclis Başkanı: Bölgede ABD'nin hareketlerini ve asker konuşlandırmalarını yakından takip ediyoruz
