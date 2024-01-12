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Türkiye
AA 12.01.2024 00:12

3 ilde eğitime "kar" engeli

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde eğitime bugün ara verildi.

3 ilde eğitime "kar" engeli

Türkiye'nin doğu illerinde kar yağışı etkili olurken, tatil haberleri de gelmeye başladı.

Hakkari

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitim ile Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şırnak

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Bingöl

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle Kürdan ve Döşengi İlkokulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere münhasır olmak kaydıyla 12 Ocak Cuma eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.

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