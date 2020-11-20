3 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama
Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 25 zanlıdan 16'sı tutuklandı.
Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır'da 12 Kasım'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 23'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklandı.
Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla, biri ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Diğer 2 zanlının ise yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle gözlem altında tutulduğu öğrenildi.
Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır'da 12 Kasım'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a eleman temin ettikleri, çatışma bölgesindeki teröristleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçirme arayışı içerisinde oldukları ve örgütsel ders/toplantı düzenledikleri belirlenen 25 zanlı gözaltına alınmıştı.
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