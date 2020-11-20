Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da bir köye karantina kararı
Ardahan'da bir köyde karantina uygulaması başlatıldı. Köyün giriş ve çıkışları 14 gün süreyle kapatıldı.
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Küçükaltunbulak köyünde yapılan çalışmalarda, bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıkması üzerine tedbir alındı.
Harekete geçen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.
Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.
Etiketler: Koronavirüs
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