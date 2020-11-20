Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çiftlik yangını: 1000 balya saman küle döndü
Aydın'ın Didim ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 1000 saman balyası zarar gördü.
Hisar Mahallesi'nde Nigar Yamac'a ait hayvan çiftliğinde saman balyalarının bulunduğu binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine çiftliğe itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonrası söndürüldü.
Yaklaşık 1000 saman balyasının zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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