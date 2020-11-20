Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 15:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de toprağa gömülü patlayıcı ve mühimmat bulundu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, teröristlerce kullanılan patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-9 Operasyonu' kapsamında arazi araması gerçekleştirildi.
Ormanlık alanda toprağa gömülü 3 bidon içinde el yapımı patlayıcı (EYP) ile 8 EYP ateşleme tertibatı, 10 metre kablo, 297 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 220 adet makineli tüfek fişeği, 41 adet fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler imha edildi.
Etiketler: Terör Örgütü
Son Haberler
- 17:06
- 16:59
- 16:55
- 16:54
- 16:38
Sıradaki Haber
Çiftlik yangını: 1000 balya saman küle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz