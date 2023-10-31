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Türkiye
AA 31.10.2023 09:49

3 aylık bebeğin üzerine uyuşturucu gizlediler

Kırklareli'nde 3 aylık bebeğin üzerinde uyuşturucu gizleyen 4 zanlı tutuklandı.

3 aylık bebeğin üzerine uyuşturucu gizlediler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Babaeski otoban gişelerinde durdurdu.

Ekipler araçtaki T.E, A.O, K.E, D.D'nin üst aramasını yaptı.

Şüphelilerin üzerinde bir bulguya rastlayamayan ekipler, D.D'nin 3 aylık bebeği T.K'nın karın bölgesinde ilaç kutusu içerisine gizlenmiş 162,55 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kırklareli Uyuşturucu
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