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Türkiye
İHA 31.10.2023 09:39

İstanbul'da 15 milyon liralık sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da 3 adrese düzenlenen operasyonda satışa hazır halde olan, piyasa değeri 15 milyon 362 bin 750 lira olan sahte içki ele geçirildi.

İstanbul'da 15 milyon liralık sahte içki ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; şüpheli şahısların sahte içki üretmek amacıyla imalathane kurdukları, bu imalathanede ürettikleri sahte içkileri otel, eğlence mekanı ve tekel bayisi gibi yerler aracılığıyla piyasaya sürecekleri bilgisini aldı.

Şüphelilerin kurdukları paravan şirketler aracılığı ile piyasadan temin ettikleri etil alkolleri bir dizi işlemden geçirerek viski, rakı ve votka haline getirdikleri, hazırladıkları sahte içkileri orijinal şişelerine koyup üzerine sahte bandrol yapıştırarak satışa sundukları tespit edildi.

Sahte içkilerin piyasa değeri 15 milyon 362 bin 750 lira olduğu belirlendi
Organize şekilde piyasaya sahte içki sürme hazırlığında bulunan şüphelilere yönelik olarak, Esenyurt, Pendik ve Arnavuktöy'de 3 üretim yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; satışa hazır bin 500 şişe sahte viski, bin 600 şişe sahte votka, 6 ton şişelenmek için hazırlanmış sahte rakı, 33 ton etil alkol, 2 ton içki aroması, 2 bin 500 adet sahte bandrol ve sahte içki yapımında kullanılan damıtma kazanı, bidon ve alkol ölçüm cihazı gibi çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarla; piyasa değeri 15 milyon 362 bin 750 lira olan sahte içkilerin piyasaya sürülmesi engellenirken, gözaltına alınan 7 şahıs, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şişeler dezenfekte de edilmemiş

Öte yandan imalathane olarak kullanılan mekanlarda inceleme yapan ekipler; şahısların damıtma sistemlerini kullanarak metil alkolü etil alkole çevirdiklerini, elde ettikleri etil alkolü kullanılmış şişelere dezenfekte etmeden tekrar dolum yaptıklarını, piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak satışa hazır hale getirdiklerini belirledi.

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