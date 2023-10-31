Parçalı Bulutlu 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 31.10.2023 09:30

Kaybolan çocuğu jandarma ekipleri buldu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Kaybolan çocuğu jandarma ekipleri buldu
[Fotograf: İHA]

Çobanisa Mahallesi'nde L.B. isimli çocuk arazide kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri kayıp kız çocuğunun bulunması için çevrede arama başlattı.

Teknolojik imkanlardan da faydalanarak drone ile de arama yapan ekipler, kız çocuğunu bir saatlik bir arama çalışmasının ardından dikenlikler içerisinde buldu.

Bulunduğu yerden kurtarılan minik kız ailesine teslim edildi. L.B.'nin ailesi de jandarma ekiplerine dikkatli ve duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

ETİKETLER
Aydın
Sıradaki Haber
Sis altında Osmangazi Köprüsü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:51
Karadağ'da yeni hükümet kuruldu
10:44
Tehlikeli sınıftaki iş yerlerine 27 milyon 105 bin lira ödeme yapıldı
10:51
Ayasofya'da turist düzenlemesi
10:39
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: Gazze şu an yeryüzündeki cehennem
10:32
Turizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13,1 arttı
10:31
İsrail ordusunda çatışmalarda ölen asker sayısı 315'e yükseldi
Meksika'daki göçmenler ABD sınırına ulaşmaya çalışıyor
Meksika'daki göçmenler ABD sınırına ulaşmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
İsrail ordusu kara saldırısından görüntüler yayınladı
İsrail ordusu kara saldırısından görüntüler yayınladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ