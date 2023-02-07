Depremin etkilediği illerden biri Malatya'da bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da depremzedelerin yemek ve barınma ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor.

Malatya'da 2'nci Ordu Komutanlığı'na bağlı kışlada vatandaşlara yemek dağıtılmaya başlandı.

2’nci Ordu Komutanlığında görevli Mehmetçiklerimiz, kışlada ağırlamaktan şeref duyduğumuz Malatyalı vatandaşlarımızla yakından ilgileniyor.



Kışlalarımız asıl sahibi olan asil milletimizin emrinde ve hizmetindedir.



Biz Birlikte Güçlüyüz!????????#MSB #Deprem pic.twitter.com/wlp5Ty5l8H — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023

MSB'den yapılan açıklamada, "2’nci Ordu Komutanlığında görevli Mehmetçiklerimiz, kışlada ağırlamaktan şeref duyduğumuz Malatyalı vatandaşlarımızla yakından ilgileniyor. Kışlalarımız asıl sahibi olan asil milletimizin emrinde ve hizmetindedir. Biz Birlikte Güçlüyüz!" denildi.