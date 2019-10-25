İletişim Başkanlığı'nca Taksim Meydanı'nda açılan "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi'nde direnişin destanı yeniden yaşatılıyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla İletişim Başkanlığınca Taksim’de “29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol” Dijital Gösterim Merkezi açıldı. Merkezimizde videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller yer alıyor. Cumhuriyetimiz ilelebet varolsun." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla @iletisim Başkanlığınca Taksim’de “29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol” Dijital Gösterim Merkezi açıldı.



Merkezimizde videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller yer alıyor.



Cumhuriyetimiz ilelebet varolsun pic.twitter.com/H5KxbQ9lew — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 25, 2019

600 metrekare kapalı alana sahip merkezdeki 4 ayrı bölüme yerleştirilen 300 metrekare LED ekranlarda, "Direnişin Destanı", "Anadolu Kahramanları" ve "Cumhuriyet Sevinci" temalı videolar, dijital hologramlar, üç boyutlu görseller ve hikaye anlatımı eşliğinde ziyaretçilere sunuluyor.

Merkez, 7 gün boyunca 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: TRT Haber