29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Cumhuriyet Bayramı tatili boyunca (yarın) yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, güney kesimlerin güneşli geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren doğu bölgelerde artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarın günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 20, İstanbul'da 21, İzmir'de 25, Antalya'da 28, Adana'da 29, Diyarbakır'da 23, Samsun'da 19 derece civarında seyredecek.