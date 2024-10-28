Duman 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 28.10.2024 09:00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Türkiye genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyrederken bahardan kalma bir hava yaşanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Cumhuriyet Bayramı tatili boyunca (yarın) yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, güney kesimlerin güneşli geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren doğu bölgelerde artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarın günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 20, İstanbul'da 21, İzmir'de 25, Antalya'da 28, Adana'da 29, Diyarbakır'da 23, Samsun'da 19 derece civarında seyredecek.

ETİKETLER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
45 ilde DEAŞ'a 'Gürz' operasyonu: 216 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:01
Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı
09:56
1200 megavatlık YEKA projelerinin hızla devreye alınması planlanıyor
10:03
Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu tacirlerine operasyon
10:02
Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası nedeniyle ölenlerin sayısı 97'ye çıktı
09:59
Brent petrolün varil fiyatı 72,55 dolar
10:01
Jandarma SAK timlerinin gösterisi göz doldurdu
Sahra Çölü'nde ender görülen yağış gölleri canlandırdı
Sahra Çölü'nde ender görülen yağış gölleri canlandırdı
FOTO FOKUS
"Doğa harikası Ayder’in güzelliğine güzellik kattık”
"Doğa harikası Ayder’in güzelliğine güzellik kattık”
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ