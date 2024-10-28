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Türkiye
TRT Haber 28.10.2024 09:05

45 ilde DEAŞ'a 'Gürz' operasyonu: 216 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz-23" operasyonlarında 216 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

45 ilde DEAŞ'a 'Gürz' operasyonu: 216 gözaltı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

45 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik Gürz-23 operasyonları düzenlendi.

Operasyon kapsamında 216 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin, geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, örgüte finans sağladıkları konusuyla ilgili olarak haklarında soruşturma başlatıldı.  

"Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız"

Yerlikaya paylaşımında, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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