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Türkiye
İHA-DHA 28.10.2024 07:25

İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı, şehir hatları seferlerinde de gecikme ve iptaller yaşanıyor.

İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin bir süre yapılamayacağını duyurdu.

“İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." 

Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle gemi trafiği yeniden normale dönecek.

Bazı vapur seferleri de iptal

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” denildi.

Seferi askıya alınan hatlar; Küçüksu - İstinye Hattı İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı Boğaz Geliş Hattı Rumeli Kavağı - Eminönü Hattı Beykoz - Sarıyer Hattı Kanlıca - Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş Hattı Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu Ring Hattı.

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