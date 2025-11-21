Açık 7.3ºC Ankara
AA 21.11.2025 00:05

27 ilde FETÖ operasyonu: 35 zanlı tutuklandı

İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23'ü aktif 40 kamu görevlisinin de arasında bulunduğu 72 şüpheliden 35'i tutuklandı.

27 ilde FETÖ operasyonu: 35 zanlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) emniyet gizli yapılanmasında sözde "gizli yönetici" olarak faaliyet gösteren, hakkında itirafçı beyanı bulunan, örgütün gizli aranma taktiği ardışık aranması olan, "Bylock" ve Bank Asya kullanıcılarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 72 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 11'i faydalı itirafçı olduğu gerekçesiyle emniyetten serbest bırakılırken, 61'i sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 60'ı tutuklanmaları, 1'i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 35 şüphelinin tutuklanmasına, 26 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, emniyet gizli yapılanmasında sözde "gizli yönetici" olarak faaliyet gösteren, hakkında itirafçı beyanı olan, örgütün gizli aranma taktiği ardışık aranması olan, "Bylock" ve Bank Asya kullanıcılarının da aralarında bulunduğu 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 23'ünün aktif öğretmen, araştırma görevlisi, doktor olmak üzere 40 kamu görevlisi ile 40 özel sektör çalışanı olduğu belirlenmişti.

İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 72 şüpheli gözaltına alınmış, 8 zanlının ise yurt dışında olduğu anlaşılmıştı.

FETÖ Terör Örgütü
