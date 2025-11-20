Açık 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.11.2025 22:57

İstanbul'da hayatını kaybeden Eren Yılgın'ın sipariş verdiği dönerci mühürlendi

Eren Yılgın, Esenyurt'ta evinde baygın halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yılgın'ın, yediği yemekten zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği şüphesi üzerine döner sipariş ettiği işletme, ruhsatsız olduğu ve hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle mühürlendi.

İstanbul'da hayatını kaybeden Eren Yılgın'ın sipariş verdiği dönerci mühürlendi

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamada, 13 yaşındaki Eren Yılgın'ın hayatını kaybetmesinde zehirlenme şüphesinin öne çıkması üzerine, sipariş verdiği tavuk dönerciye yönelik belediye zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü personelinin gece saatlerinde denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Ekiplerin İstiklal Mahallesi'ndeki iş yerinde yaptıkları incelemelerde, işletmenin ruhsatsız olduğu ve hijyen kurallarına uyulmadığı belirlendi.

Gıda ürünlerinden numuneler alındı

Ekipler, iş yerindeki gıda ürünlerinden incelenmek üzere numuneler alırken işletmeye, hijyen eksiklikleri nedeniyle 42 bin lira idari para cezası uygulandı.

İşletme, ruhsatsız faaliyet yürüttüğü için zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetleri durduruldu.

İstanbul'da hayatını kaybeden Eren Yılgın'ın sipariş verdiği dönerci mühürlendi

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Ayten Yılgın dün akşam işten döndüğünde oğlu Eren Yılgın'ı evde baygın halde bulmuştu.

Anne Yılgın'ın yardım talebi üzerine komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber vermiş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
İstanbul Zehirlenme
Sıradaki Haber
Yer altına gömülü tankta 3 bin 562 litre kaçak motorin ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:14
Gaziantep Valiliğinden zehirlenme şikayetlerine ilişkin açıklama
00:07
27 ilde FETÖ operasyonu: 35 zanlı tutuklandı
00:10
Yapay zeka Samanyolu'nun en net haritasını çıkardı
00:04
Deprem bölgesine turizm desteği: Acentalardan aidat alınmayacak
23:25
Zelenski: Ukrayna ve ABD'deki ekiplerimiz, savaşı sona erdirme planının maddeleri üzerinde çalışacak
22:54
Beyaz Saray: ABD, Güney Afrika'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılmayacak
Denizlerde yaşayan balık türlerindeki azalma alarm veriyor
Denizlerde yaşayan balık türlerindeki azalma alarm veriyor
FOTO FOKUS
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ