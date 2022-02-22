Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'ye Ankara merkezli 25 ilde operasyon başlatılması talimatı verdi.

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve örgüt yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında FETÖ'nün adalet yapılanmasına sızan ve örgüt yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığı sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor.