Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 08:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
25 ilde FETÖ operasyonu: 76 gözaltı kararı
Ankara merkezli 25 ilde FETÖ içerisinde yer aldıkları belirlenen 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'ye Ankara merkezli 25 ilde operasyon başlatılması talimatı verdi.
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve örgüt yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon kapsamında FETÖ'nün adalet yapılanmasına sızan ve örgüt yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığı sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor.
Etiketler: FETÖ
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