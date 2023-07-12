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Türkiye
AA 12.07.2023 13:13

23 ilde oto kiralamada dolandırıcılık operasyonu: 71 gözaltı

İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli gözaltına alındı.

23 ilde oto kiralamada dolandırıcılık operasyonu: 71 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok araç kiralama firmasını bünyesinde barındıran internet sitesinden hizmet almak isteyen vatandaşların ödeme yapmalarına rağmen araçlarının teslim edilmediği ve dolandırıldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, araç kiralama hizmeti veren internet sitesinin sahtesini kuran şüphelilerin hesap hareketlerini inceleyen ekipler, örgütlü bir şekilde hareket eden zanlıların çok sayıda vatandaşı mağdur ettiğini belirledi.

23 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı

Çalışmaların tamamlanması üzerine ekipler, İstanbul merkezli 23 ilde 107 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 71 zanlı gözaltına alınırken 16 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğunu tespit edildi. Adreslerinde bulunamayan 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

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