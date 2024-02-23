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Türkiye
TRT Haber 23.02.2024 12:32

23 ilde FETÖ operasyonu: 61 gözaltı

23 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-8” Operasyonlarında 61 şüpheli yakalandı.

23 ilde FETÖ operasyonu: 61 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘KISKAÇ-8’ operasyonlarında 61 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Amasya, Ankara, Aydın, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Erzurum, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Sakarya ve Zonguldak’ta FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen 'KISKAÇ-8' operasyonlarında şüphelilerin, örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması' ve 'emniyet mahrem yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları ve kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklanan, örgüt koordinesinde KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlanan ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan toplam 61 şüpheli yakalandı" dedi.

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Terör Örgütü Terörle Mücadele FETÖ
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