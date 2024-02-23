Duman 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.02.2024 11:48

İstanbul merkezli oto hırsızlığı operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, organize bir oluşumla otomobil hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli oto hırsızlığı operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, organize biçimde hareket ederek çaldıkları otomobilleri şase numaralarını değiştirip sattıkları belirlenen zanlıları yakalamak üzere çalışma yürüttü.

Zanlıların, çaldıkları veya yurt dışından getirdikleri farklı marka ve model araçların şasi ve ruhsat bilgilerini, aynı marka ve modeldeki başka araçlarınkiyle değiştirip sattığını belirleyen ekipler, bu yöntemle çok sayıda otomobil hırsızlığı gerçekleştiğini tespit etti.

Çalışmalar sonunda İstanbul başta olmak üzere Erzurum, Diyarbakır ve Adıyaman'da belirlenen adreslere 20 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen M.E., M.T. ve B.A.'nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, işlemlerin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Operasyon, polis kamerasınca kaydedildi.

ETİKETLER
İstanbul Hırsızlık
Sıradaki Haber
Sanal alemde suçla mücadeleye "Sibergöz" kalkanı: 1097 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:26
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuşuyor
12:27
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" yürürlüğe girdi
12:14
CANİK, uçaksavarlarını Almanya'da sergileyecek
12:07
Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular sürüyor: 2914 çift başvurdu
12:06
Yerel seçim takvimi işliyor
11:53
Bursa'da kaçak yabancı işçi çalıştıran 4 şüpheli gözaltına alındı
Ukrayna - Gazze: Değişmeyen kareler
Ukrayna - Gazze: Değişmeyen kareler
FOTO FOKUS
İspanya'da 14 katlı apartman yandı
İspanya'da 14 katlı apartman yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ