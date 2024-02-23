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Türkiye
AA 23.02.2024 11:52

Bursa'da kaçak yabancı işçi çalıştıran 4 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak yabancı uyruklu işçi çalıştırdıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı.

Bursa'da kaçak yabancı işçi çalıştıran 4 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında sağlıklı yaşam merkezi adı altında faaliyet gösteren ruhsatsız iş yerine baskın yaptı.

Operasyonda, Tayland uyruklu 8 kadının bu iş yerinde ikamet ve çalışma izni bulunmadan çalıştırıldığı belirlendi.

Kadınlar, ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ruhsatı bulunmayan işletmeye ise SGK denetmeni tarafından 1,5 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan iş yerinin ortakları A.B, B.K, N.A.K. ve T.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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