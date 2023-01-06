İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Gebze ilçesinde park halindeki otomobilden 310 bin liranın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yaklaşık 2,5 ay süren çalışmada 200 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.P., Ö.P., B.P., M.Y., E.P. ve D.P. olduğunu belirledi.

Çalıntı araç ve plaka kullanarak olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Ankara'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan ve akraba oldukları belirlenen 6 zanlı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Arama yapılan adreslerde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bankadan çıkan vatandaşları takip ederek gasbettiği belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Birçok dosyadan aranıyorlardı

Öte yandan Gebze'de park halindeki otomobilden 310 bin liranın çalınma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'un Esenyurt ile Başakşehir ilçelerinde 90 bin euro ve 4 bin liranın gasbedilmesi ve yağma olayına karıştığı tespit edilen şüphelilerin, geçmiş yıllarda da yaklaşık 2,5 milyon liralık gasp ve 6 oto hırsızlık olayında yer aldığıı belirlendi.

Şüphelilerin birçok dosyadan aranması ve haklarında çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi.