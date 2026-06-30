200 milyon liralık kara para aklama operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir faaliyet ağının bulunduğu tespit edildi.

Bu kapsamda birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler hakkında ayrıntılı mali inceleme yapan ekipler, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığını, bu işlem hacminin incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığını belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve diğer deliller doğrultusunda, soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'a eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 37 zanlı gözaltına alındı.

Soruşturmada, ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, MASAK Başkanlığınca hazırlanan mali analiz raporları, Sermaye Piyasası Kurulunca tanzim edilen inceleme raporları, banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile diğer adli deliller doğrultusunda yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir yapılanmanın faaliyet gösterdiği yönünde bulgular elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, ilk tespitlere göre, şüphelilerin organizasyon çerçevesinde hareket ederek akrabalık ilişkileri ve müşkül maddi durumlarından faydalanmak suretiyle ikna ettikleri üçüncü kişiler adına açtırdıkları 37 paravan şirket üzerinden yasa dışı bahis suçundan elde edildiği tespit edilen toplam yaklaşık 30 milyar lira suç gelirini yurt dışına çıkardıkları kaydedildi.

Bu kapsamda Başsavcılık koordinesinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ve suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilen açıklamada, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbirler uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konulduğu, tedbir uygulanan malvarlığı unsurlarının yaklaşık piyasa değerinin 200 milyon lira olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.