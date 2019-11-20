20 ülkeden bin 500 Arap yatırımcı, İstanbul'da Türk firmalarıyla bir araya geldi. Türk-Arap İşbirliği Zirvesi 14. kez gerçekleştirildi.

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) ve Turab Expo tarafından düzenlenen zirveye, gayrimenkulden inşaat malzemelerine, iç mimariden mobilyaya kadar birçok Türk firması katıldı.

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Başkanı Sabuhi Attar, insanlara Türkiye'yi tanıttıklarını söyledi.

Attar, zirveye katılan firmaların büyük firmalar olduğunu ve 1 milyar dolarlık potansiyel bulunduğunu anlattı.

Zirve 22 Kasım'a kadar sürecek

Zirvede, Arap dünyası ile Türk firmaları arasındaki iş birliği görüşüldü. Ticaretin artırılması üzerinde duruldu.

Umman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zahir Mohammed Al Kaabi, "Türkiye, hastane, altyapı ve havalimanı gibi konularda dünyada öncü ülkelerden biri. Bu konuda Umman önemli bir potansiyel taşıyor. Yine aynı şekilde, maden ve sanayi alanında karşılıklı iş birliği yapacağımıza inanıyorum. Türk iş insanlarıyla çalışmak bize büyük bir kazan sağlıyor" dedi.

Türk- Arap İşbirliği Zirvesi 22 Kasım'a kadar sürecek.

Haber: Abdulvahap Kartal

Kamera: Özden Ayvaz