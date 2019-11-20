Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünün uzman eğiticileri "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi kapsamında eğitim düzenlendi. Ankara Lisesi Konferans Salonunda, okul güvenlik personeli için bir eğitim programı yapıldı.

Çocukların güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmeleri, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları ve çocukların suçtan korunmaları gibi konuların ele alındığı eğitimde bin 56 özel güvenlik ve 692 okul kolluk görevlisi yer aldı.

Kaynak: AA