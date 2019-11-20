Siber güvenlik alanında dünyadaki en geniş çaplı etkinliklerden biri Ankara'da başladı. 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'nda, sektörün önde gelen isimleri yer aldı. Konferansın açılışını Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptı.

Demir, Türk savunma sanayiinde belirgin bir başarı elde edildiğini söyleyerek, "Bunu siber güvenlik alanında da sağlamak istiyoruz. Uzun vadede siber güvenlik her ulusun bekası için hayati bir önem taşıyor" dedi.

ATO Congressium'da 2 gün sürecek konferansın, binin üzerinde katılımcıyı ağırlaması bekleniyor. Siber güvenlik uzmanları özellikle de yabancı katılımcıların varlığının önemine dikkat çekiyor.

İnternetteki videolar sahte mi, gerçek mi?

Siber Güvenlik Uzmanı Celil Ünüver, yerli firmaları yabancı katılımcılar ve yerli kamu bilgi güvenliği çalışanlarıyla buluşturduklarını anlattı.

Çok sayıda firma konferans alanına stant açtı. İnternetteki videoların gerçek mi, sahte mi olduğunu tespit eden yerli internet sitesi dikkat çekti.

İnternet sitesinde kullanıcıları bir arayüz karşılayacak. Kullanıcı, herhangi bir sosyal medya sitesinde doğrulamak istediği videonun linkini kopyalayacak ve tara tuşuna basacak. Sistem de kullanıcının internet hızına göre saniyeler veya dakikalar içerisinde sonucu gösterecek.

Konferansta, Malezya ve Pakistan'la siber güvenlik iş birliği anlaşmalarına da imza atıldı.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Ahmet Gümüş