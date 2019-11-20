Edinilen bilgiye göre Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliğince bir süredir takip edilen 59 yaşındaki M.Ö’ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Bugün öğle saatlerinde gerçekleşen operasyonda M.Ö’nün kullandığı 67 LG 496 plakalı otomobilde yapılan aramada 990 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. M.Ö. gözaltına alınarak hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucudan cezaevine girmişti

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2014 yılında yaptıkları operasyonda park halinde bulunan bir minibüste davulun içerisinde uyuşturucu ele geçirmişti. M.Ö, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA