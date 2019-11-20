Devlet koruması altında yetişen gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi için yapılan çalışmalar sürdürülüyor. Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuya atanan gençlerin sayısında her yıl artış sağlanıyor.

Devlet korumasından yararlanan 2 bin 183 genci bu ay kamu kurumlarına atayan bakanlık, bu yıl 3 bini aşkın kadro ve pozisyona ulaşmayı hedefliyor.

Bu çerçevede, hakkında korunma ve bakım tedbiri kararı alınan bin 91 çocuk aralık ayında kamu kurumlarına atanacak. Böylece 2014'ten bu yana merkezi yerleştirmeyle söz konusu kapsamda kamuya atanan personel sayısı 15 bin 120'yi bulacak.

2014'ten sonra 12 bini aşkın genç atandı

Hakkında korunma ve bakım tedbiri kararı alınan çocuklar, 1988'den itibaren kamu kurumlarına yerleştirilmeye başlandı. Merkezi yerleştirme usulüne geçilen 2014 yılına kadar 38 bin atama yapıldı.

Mevzuat değişikliğiyle 2014 sonrası bakanlığın sosyal hizmet modellerinden yararlanan ve öngörülen koşulları taşıyan çocuklardan lise ve üstü öğrenim görenlerin KPSS sonucuna göre, ilköğretim ve ilkokul mezunu olanların ise kura sonucuna göre merkezi olarak işe yerleştirilmesinin yolu açıldı.

Merkezi yerleştirme kapsamında 2014 sonrasında ise 12 bini aşkın gencin ataması gerçekleştirildi.

Geçen yıl yapılan değişiklikle ise lise ve üstü öğrenim görmüş olanlar için KPSS şartı kaldırılarak, bu öğrenim düzeylerindeki hak sahiplerinin de kura ile yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

Lise ve üstü öğrenim gören hak sahiplerinden unvanı olanların kurumların talep etmeleri koşuluyla ilgili unvanlara atanabilmeleri kuralı getirildi. Düzenlemeyle gençler, mühendis, öğretmen, hemşire, avukat, tekniker gibi unvanlara kamuya atanabiliyor.

Kaynak: AA