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Türkiye
AA 06.12.2024 10:21

20 Kasım'da silahlı saldırıda yaralanan polis memuru hastanede şehit oldu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Mehmet Tozun, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

20 Kasım'da silahlı saldırıda yaralanan polis memuru hastanede şehit oldu
[Fotograf: TRT Haber]

Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde 20 Kasım'da silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye giden ve açılan ateş sonucu yaralanan polis memurlarından Mehmet Tozun, tedavisinin sürdüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Aynı olayda yaralanan polis memuru İbrahim Gümüştekin'in hastanede tedavisinin sürdüğü, komiser Furkan Hakan Aşkın'ın İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

Olayın geçmişi

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde 20 Kasım'da silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitmiş, M.S.Ç. isimli şüpheli bölgeye gelen polis ekiplerine ateş açmıştı.

Yaralanan 3 polis memuru hastanelere kaldırılmış, 14 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında M.S.Ç.'nin de olduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.

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