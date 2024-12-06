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Türkiye
TRT Haber 06.12.2024 09:52

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun iç ve batı kesimlerinde yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının artarak ülke genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Burdur çevreleri ile Edirne'nin güneyi ve Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yarın, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun iç ve batısı, Ege Bölgesi ile Batı ve Orta Akdeniz'de yağış bekleniyor. Yağışlar Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Marmara'nın batısında kuvvetli, iç kesimlerin yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazar günü, Batı Karadeniz, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının artarak ülke genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

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