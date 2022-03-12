Bitlis'te kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.

Valilik, olumsuz hava koşulları sebebiyle, il merkezindeki okullarda devam eden destekleme-yetiştirme ve özel eğitim kurslarına bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Rize

Rize'de dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de şiddetini sürdürdü.

Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle pazar günü için eğitime bir gün ara verildi.

Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler değerlendirilerek, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim Sanat Merkezleri, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerindeki her türlü kurslar, özel öğretim kursları, çeşitli kurslar ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 13 Mart 2022 (Pazar) günü eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir."