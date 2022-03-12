Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 23:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Batman'da heyelan: 17 köye ulaşım sağlanamıyor
Batman'da yoğun yağışın ardından köy yolunda heyelan meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 17 köye bağlantı sağlayan yol ulaşıma kapandı. O anlar kameraya da yansıdı.
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kınalı köyü mevkiinde heyelan meydana geldi.
Yoğun yağışın ardından yaşanan heyelan nedeniyle yamaçtan yola toprak ve kaya parçaları düştü.
17 köye bağlantı sağlayan yol ulaşıma kapandı. Olayda yaralanma ya da mal kaybı yaşanmadı.
Ekipler, heyelan nedeniyle yolda önlem alındı.
Heyelanın yaşandığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Etiketler: Batman Heyelan Yağış Cep Telefonu
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