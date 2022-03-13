İstanbul'da etkili olan ve şiddetini daha da artırması beklenen kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında da iptaller yaşanıyor.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndaki 230 seferi iptal edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise planlanan 49 uçuş yapılamayacak.

Böylelikle THY'nin iptal edilen sefer sayısı 279'a yükseldi.