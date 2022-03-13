Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 00:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY kar yağışı nedeniyle 279 seferini iptal etti
[Fotoğraf: AA ]
Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 230, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 49 olmak üzere toplam 279 sefer iptal edildi.
İstanbul'da etkili olan ve şiddetini daha da artırması beklenen kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında da iptaller yaşanıyor.
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndaki 230 seferi iptal edildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise planlanan 49 uçuş yapılamayacak.
Böylelikle THY'nin iptal edilen sefer sayısı 279'a yükseldi.
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı THY
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