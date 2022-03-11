Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 22:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 kentte ders ve kurs faaliyetlerine "kar" engeli
[Fotoğraf: AA]
Düzce ve Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde, tüm resmi ve özel eğitim öğretim kurumlarındaki ders, kurs ve sınav faaliyetlerine 2 gün ara verildi.
Meteorolojik verilere göre, Düzce'de yarın yoğun kar yağışı beklendiği, bu nedenle ulaşımda aksamalar nedeniyle birtakım yeni tedbirler alındı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde tüm resmi ve özel eğitim öğretim kurumlarındaki ders, kurs ve sınav faaliyetlerine 2 gün ara verilmiştir."
Erzincan
Erzincan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Vali Mehmet Makas sosyal medya hesabından şu bilgiyi paylaştı:
"Bu nedenle 12-13 Mart'ta özel kurslar, rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, özel okulların telafi kursları ve tüm eğitim faaliyetlerine ara verildi."
Etiketler: Düzce Erzincan Kar Yağışı
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