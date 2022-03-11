Meteorolojik verilere göre, Düzce'de yarın yoğun kar yağışı beklendiği, bu nedenle ulaşımda aksamalar nedeniyle birtakım yeni tedbirler alındı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde tüm resmi ve özel eğitim öğretim kurumlarındaki ders, kurs ve sınav faaliyetlerine 2 gün ara verilmiştir."

Erzincan

Erzincan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Vali Mehmet Makas sosyal medya hesabından şu bilgiyi paylaştı:

"Bu nedenle 12-13 Mart'ta özel kurslar, rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, özel okulların telafi kursları ve tüm eğitim faaliyetlerine ara verildi."