Araştırma: Zayıflama ilaçları tırnak sökülmesi riskini artırıyor

Dört ülkede bin 904 kişi üzerinde yapılan çalışma, belirgin bir fark ortaya koydu. Bu ilaçları hiç kullanmamış tip 2 diyabet veya obezite hastalarının yüzde 9'una kıyasla, GLP-1 kullanıcılarının yüzde 39'u tırnak ayrılması bildirdi.

Ancak, ilaç kullanıcılarının yaklaşık yarısı tedaviye başlamadan önce de tırnak sorunları yaşadıklarını belirtti. Bulgular, Viyana'da düzenlenen 2026 Avrupa Dermatoloji ve Zührevi Hastalıklar Akademisi (EADV) Kongresi'nde sunuldu.

Araştırma detayları

Araştırmacılar, Fransa, ABD, Brezilya ve Meksika'dan çalışmaya katılan 575 GLP-1 kullanıcısı ile bu ilaçları hiç kullanmamış tip 2 diyabet veya obezite hastası bin 329 kişiyi karşılaştırdı.

EADV'nin basın açıklamasına göre, kontrol grubunun yüzde 53'üne kıyasla, kullanıcıların yüzde 66'sı en az bir tırnak rahatsızlığı bildirdi. Tırnakta renk değişimi, kontrol grubundaki yüzde 17'ye karşılık GLP-1 kullanıcılarının yüzde 46'sında görüldü.

Avrupa Piyasa Bakım Değerlendirmesi Genel Müdürü ve çalışmanın yazarı Charles Taieb, bulguların net bir ilişki gösterdiğini ancak önemli bir noktanın da altını çizdiğini söyledi. Taieb, GLP-1 tedavisi sırasında meydana gelen her şeyin mutlaka tedavinin kendisinden kaynaklanmadığını ifade etti.

Semptomların nedeni tam olarak bilinmiyor

Çalışma, katılımcıların semptomlarını tanımlamasına dayanıyor. Araştırma, standartlaştırılmış dermatolojik muayenelerle tedavi boyunca hastaları takip etmek yerine, deneyimlerini tek bir noktada yakalayan kesitsel bir yapıda gerçekleştirildi. Bu durum, değişikliklere doğrudan ilaçların neden olduğunun kanıtlanamayacağı anlamına geliyor.

Çalışmada tanımlanan tırnak ayrılmasının boyutu da belirsizliğini koruyor. Araştırmacılar, bunun tırnak yatağından kısmi ayrılmayı mı, tam tırnak kaybını mı yoksa her ikisini mi kapsadığını belirtmedi ve şu anki bilgiler el ile ayak tırnakları arasında bir ayrım yapmıyor.

Genel olarak, tırnak plağının yatağından ayrılması onikoliz olarak adlandırılıyor. Uzmanlar, bunun el veya ayak parmaklarını etkileyebileceğini ve yaralanma, cilt hastalığı ile enfeksiyon gibi çeşitli nedenleri olabileceğini açıklıyor.

Bu arka plan, çalışmadaki katılımcıların hangi durumları deneyimlediğini ortaya koymuyor. Bu nedenle yüzde 39'luk oran, her on kullanıcıdan yaklaşık dördünün tırnaklarını tamamen kaybettiğinin bir kanıtı olarak okunmamalıdır. Ayrıca, yeni bir hastanın ilaca başladıktan sonra bu sorunu yaşama ihtimalini de tahmin etmiyor.

Kilo kaybı tek neden olmayabilir

Araştırmacılar, sonuçları analiz ederken dermatolojik durumları ve beslenme eksikliklerini de hesaba kattı. Açıklamaya göre bazı bağlantılar zayıfladı ancak tırnak ayrılması ve renk değişimi kullanıcılar arasında yaklaşık iki ila üç kat daha sık görülmeye devam etti. Kesin düzeltilmiş tahminler ve güven aralıkları paylaşılmadı. Bunlar olmadan, sadece duyuru üzerinden bu karşılaştırmaların kesinliği değerlendirilemiyor.

Ekip ayrıca kilo kaybını da inceledi. Analiz kilo veren katılımcılara odaklandığında farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı kalmaya devam etti ve bu da sadece kilo kaybının bulguları açıklayamayabileceğini gösterdi. Ancak bu durum hala tırnaklar üzerinde doğrudan bir etki olduğunu kanıtlamıyor.

Saç dökülmesi ve kafa derisi sorunları

Aynı katılımcıları içeren eşlik eden bir çalışma, saç ve kafa derisi semptomlarını inceleyerek GLP-1 yolları ile saç dökülmesi arasındaki olası bağlantılara olan ilgiyi artırdı. Kontrol grubunun yüzde 34'üne kıyasla, kullanıcıların yüzde 50'si olağan dışı saç dökülmesi bildirdi. Azalmış saç hacmi veya yoğunluğu ise kontrol grubunda yüzde 19 iken kullanıcılarda yüzde 42'yi etkiledi. Kullanıcılar arasında saç dökülmesine genellikle kaşıntı, kızarıklık veya pullanma gibi kafa derisi semptomları eşlik etti.

Fransa İnsan ve Deri Bilimleri Topluluğundan çalışmanın yazarı ve dermatolog Bruno Halioua, bu durumun hızlı kilo kaybından sonra tipik olarak görülen dökülmenin ötesine geçebileceğini ve iltihaplanmayı içerebileceğini öne sürdü.

İleri araştırmalara ihtiyaç var

Saçla ilgili bulgular aynı insan grubundan geldiği için tırnak sonuçlarını bağımsız olarak tekrarlamıyor. Bunun yerine, bu örneklemde bildirilen semptomların başka bir görünümünü sunuyor. Benzer durumların diğer gruplarda görülüp görülmediği ve sorunların tedavi başladıktan ne kadar sıklıkla ortaya çıktığı, araştırmaların çözmesi gereken sorular olmaya devam ediyor.

Açıklama, katılımcıların hangi GLP-1 ilaçlarını aldığını belirtmiyor veya belirli bir ilaca yönelik sonuçlar sunmuyor. Bu nedenle bulgular, herhangi bir ilaca bağlı bir tırnak etkisi kuramıyor. Duyuruda her iki çalışma için kaynak olarak kongre sunumları gösteriliyor ancak bunları raporlayan yayımlanmış bir makaleye atıfta bulunulmuyor.

Tırnak çalışması, dermatolojik ürünler ve saç bakım ürünleri geliştiren Pierre Fabre Grubu'nun bir parçası olan DUCRAY Laboratuvarlarının kurumsal desteğiyle yürütüldü. Araştırmacılar şimdi hastaları tedavinin başından itibaren takip etmeyi planlıyor. Standartlaştırılmış dermatolojik muayeneler ve biyolojik izleme, değişikliklerin ne zaman geliştiğini, bunlara neyin katkıda bulunduğunu ve geri döndürülebilir olup olmadıklarını belirlemeye yardımcı olabilir.

Halioua, değişiklikleri sık görülen ve genellikle iyi huylu olarak tanımlıyor. Tırnak değişiklikleri, saç dökülmesi veya kaşıntılı ya da kızarık bir kafa derisi fark eden kişilere tavsiyesi, tedaviyi kendi başlarına bırakmak yerine bu semptomları doktorlarıyla görüşmeleri yönünde oldu.