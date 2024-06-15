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Türkiye
AA 15.06.2024 15:14

2 kentte denize girmek yasaklandı

Düzce'nin turizm bölgelerinden Akçakoca ile Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

2 kentte denize girmek yasaklandı

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava şartlarının hakim olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemli rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sakarya'da 2 gün denize girmek yasak

Sakarya'da ise Kaynarca, Karasu ve Kocaali'de kaymakamlıklar tarafından olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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