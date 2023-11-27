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Türkiye
İHA 27.11.2023 09:14

2 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 29 gözaltı

İstanbul ve Tekirdağ’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

2 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 29 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde 24 Kasım’da operasyonun düğmesine basan polis ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 34 kişinin yakalanması için eş zamanlı baskın düzenledi.

İstanbul’da Kadıköy merkezli olmak üzere, Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçelievler, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe, Üsküdar, Kartal, Zeytinburnu, Tuzla, Güngören ve Tekirdağ'da tespit edilen 18 adrese yapılan operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 49 bin 876 adet sentetik hap, 917,95 gram sentetik knnabinoid, 5 kilo 400 gram skunk, 1 kilo 100 gram kokain ile 8 bin 135 lira para ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin işlemlerine devam edilirken, firari durumda olan 5 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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