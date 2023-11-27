Kastamonu'da karaya oturan yük gemisindeki mürettebatın tümü kurtarıldı

Yeni gelen itfaiye aracı, gemide kalan diğer mürettebatı da kurtardı. Kurtarılan mürettebat İnebolu Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

Ekipler, mürettebattan 6 kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı. Halatla denize atlayarak kendi imkanlarıyla kurtulan bir personel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Karaya oturan gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

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