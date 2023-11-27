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Türkiye
AA 27.11.2023 06:39

Kastamonu'da karaya oturan yük gemisindeki mürettebatın tümü kurtarıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yük gemisi karaya oturdu. Gemi mürettebatının kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kastamonu'da karaya oturan yük gemisindeki mürettebatın tümü kurtarıldı

İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Kamboçya bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.

Karaya oturan gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, mürettebattan 6 kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı. Halatla denize atlayarak kendi imkanlarıyla kurtulan bir personel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye merdiveni geminin dalgalar nedeniyle sallanması sonucu hasar görünce kurtarma çalışmaya ara verildi.

Kastamonu'dan yeni itfaiye aracının gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Yeni gelen itfaiye aracı, gemide kalan diğer mürettebatı da kurtardı. Kurtarılan mürettebat İnebolu Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

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