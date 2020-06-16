Vaka sayılarının son günlerde ülke genelinde artmasıyla il pandemi kurulları bölgesel olarak tedbirlerini artırdı.

Virüsten en büyük korunma yöntemlerinin başında gelen maske kullanımı da ülke genelinde yaygınlaştırılıyor.

Bugün alınan yeni kararlarla da 2 ilde daha maske kulanımı zorunlu hale getirildi.

Yalova’da koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Yalova Pandemi Kurulu'nca kent genelinde koronavirüs salgınını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Bitlis'te de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Bitlis genelinde maske takma zorunluluğu kararının alındığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 5 ilde daha maske takma zorunuluğu getirildiğini açıklamıştı. Bugün de Yalova ve Bitlis'e getirilen maske takma zorunululuğuyla birlikte toplam 44 şehirde maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı.