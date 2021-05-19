19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul'da gün boyu çeşitli etkinlikler vardı.

İlk tören Taksim Meydanı'nda yapıldı. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

102 bisikletçiden 19 Mayıs turu

Aralarında milli sporcularında yer aldığı 102 bisikletçi Sultanahmet Meydanı'nda buluştu.

Etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Yerlikaya, gençlerin bayramını kutladı.

Bisikletlerini bayraklarla donatan 102 bisiklet tutkunu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul turu attı.

Bisiklet tutkunu gençlerden biri, "Böyle önemli bir günde bisiklet tutkunu dostlarla bir arada olmak bizleri mutlu ediyor" dedi.

Klasik arabalar Kadıköy'ü gezdi

Kadıköy'de de klasik arabalar 19 Mayıs'ın coşkusuna eşlik etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kadıköy'de klasik araçlar konvoy düzenledi.

Mini sahada basketbol oynadılar

Beyoğlu'nda ise gençler sahaya çıktı. Açılışı yapılan mini sahada Basketbol oynadı.

Mini sahada ilk maç, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile eski Milli Basketbolcu Ömer Onan arasında gerçekleşti. En büyük keyfi gençler yaşadı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan, etkinlikte basketbol topu imzaladı. Maçta giydiği formayı da çocuklardan birine hediye etti.

Güzel bir etkinlik olduğunu söyleyen Ömer Onan, "Hem çocukların sağlıklı vakit geçirebilmesi hem de bir branşa daha küçük yaşta başlamaları için de mahalle arasındaki bu mini yerler çok önemli" diye konuştu.

Haliç'te 19 Mayıs coşkusu

Haliç'te ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı bir etkinlik düzenlendi.

Genç sporcular Haliç üzerinde tenis müsabakası yaptı.