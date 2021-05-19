Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Askeri helikopter akrebin soktuğu kadın için havalandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te fıstık bahçesinde çalışırken akrep sokan kadın, tekne ve helikopter vasıtasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Merkez Ormanardı köyü kırsalında fıstık bahçesinde çalışan Hükümet Sadak, akrep sokması sonucu yaralandı.
Yakınlarının 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istemesi sonucu Sadak, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nden tekneyle karşıya geçirilerek Bostancık köyü mevkisinde jandarma ekiplerine teslim edildi.
Siirt'ten havalanan helikopterin de bulunduğu yere ulaşması sonucu Sadak, getirildiği kent merkezinde ambulansa nakledildi.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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