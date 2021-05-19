Koronavirüs haftalık güncel vaka sayısını gösteren haritada vaka sayısı en çok azalan iller arasında Bayburt 4’üncü oldu. Bayburt'ta vaka sayıları yüzde 64,05’lik düşüşle 95,23’e geriledi.

Vatandaşların özellikle tam kapanma sürecinde, aile içi toplu buluşmaların yanı sıra komşu ziyaretlerini de askıya alması, vaka düşüşünde etkin rol oynadı.

Kent sakinleri vaka sayısı en çok azalan iller arasında Bayburt’un yer almasına sevindi.

“Daha iyi günler inşallah bizi bekliyor”

Esnaf Baki Algan, dikkat edilmesi halinde güzel günlerin kendilerini beklediğini belirterek, “Uzun bir aradan sonra iş yerimizi açtık. Bakan Koca’nın da söylediği gibi, Bayburt’ta vakalar ciddi sayıda düşüşte. Biraz daha dikkat edersek, insanlarımız biraz daha kısıtlamaya, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsa, daha iyi günler inşallah bizi bekliyor. Akraba ziyaretleri ve görüşmelere dikkat edersek daha iyi günler bizi bekleyecek. Eski günleri özledik" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Esnaf Hamit Çakmak da, “Bayburt’ta vakalar azaldı. Esnaf olarak tam açılmayı bekliyoruz. Ziyaretlerimize dikkat ediyor, kimsenin yanına gitmiyoruz. Hükümetimizin bu süreçte çok destekleri oldu, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Halk olarak bilinçliyiz”

Kent sakini Ahmet Erbaş ise “Bayburt’ta vaka sayılarımız azalmakta. Halk olarak bilinçliyiz. Toplu gidilecek yerlere maske ve tedbirlerle gidiyoruz. Yasaklara uyuyor ve virüsten kurtulmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu virüs biter. Eski halimize geri dönebiliriz” ifadelerinde bulundu.