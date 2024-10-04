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Türkiye
TRT Haber 04.10.2024 07:51

19 ilde 'Siberağ-9' operasyonu: 17 tutuklama

19 ilde yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarına yönelik düzenlenen 'Siberağ-9' operasyonlarında yakalanan 115 şüpheliden 17'si tutuklandı.

19 ilde 'Siberağ-9' operasyonu: 17 tutuklama

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Giresun, Sivas, Mardin, Osmaniye, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Mersin, Kırşehir, Batman, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Çorum, Konya, Adıyaman, Nevşehir, Kocaeli ve Trabzon olmak üzere toplam 19 ilde “Siberağ-9”operasyonları düzenlendi.

4 gün içinde düzenlenen “Siberağ-9” operasyonlarında 115 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17’si tutuklandı.

Operasyonlar sonucu 36 milyon TL değerinde, 3 adet ev, 3 adet araca Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca satılamaz/devredilemez şerhi kondu. Çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

 

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