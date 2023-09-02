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Türkiye
TRT Haber 02.09.2023 14:09

19 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de yarın etkili olacak yağışlar için "sarı" ve "turuncu" kodla uyarıda bulunuldu.

19 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Kavurucu sıcakların ardından yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Yarın, Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yağışlar, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunda (Ankara, Eskişehir’in güney ve doğusu, Konya’nın kuzeyi, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

19 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen Amasya, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale için "sarı", Ankara, Samsun ve Ordu için ise "turuncu" kod ile uyarıda bulunuldu.

19 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 25, İstanbul'da 29, İzmir'de 32, Samsun'da 26, Antalya'da 30, Diyarbakır'da 36 derece civarında olacak.

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