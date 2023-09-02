Parçalı Bulutlu 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.09.2023 13:56

Ankara için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Ankara'da bu akşam saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olacak.

Ankara için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara'da bu akşam saatlerinden itibaren güney ilçelerinden başlayarak, il genelinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), güney ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram ) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yağışın, yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olacağı değerlendiriliyor.

Ankara Valiliği'nden uyarı

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre bugün ve yarını kapsayacak şekilde, kentin güney ilçelerinden başlayarak il genelinde yerel olarak kuvvetli, güney ile doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün saat 18.00'den yarın 18.00'e kadar başkentte sağanak beklendiğini açıklamıştı.

AFAD: Olumsuzluklara karşı dikkat

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda ise, "Meteorolojiye göre Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
Ankara Hava Durumu Sağanak
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:12
4 dolara bit pazarından aldı, değeri 250 bin dolar çıktı
15:02
Feribot hatlarına ek seferler düzenlenecek
15:04
Bakan Yerlikaya: Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz
15:06
Japonya’da yunus avı sezonu başladı: Bin 800 deniz memelisi öldürülecek
14:48
Yarı iletken çip sektörü Türkiye için fırsat olabilir
15:10
Dışişleri Bakanı Fidan'dan TEKNOFEST'e ziyaret
Van'daki Garibin Tepe'de Urartular dönemine ait anıtsal yapı grubu ortaya çıkarıldı
Van'daki Garibin Tepe'de Urartular dönemine ait anıtsal yapı grubu ortaya çıkarıldı
FOTO FOKUS
Bursa'da husumetlisinin aracını önce taşladı sonra yaktı
Bursa'da husumetlisinin aracını önce taşladı sonra yaktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ