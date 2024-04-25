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Türkiye
İHA 25.04.2024 09:56

180 bin ton pamuk üretilen Hatay'da depremzede çiftçilere pamuk tohumu dağıtıldı

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da 3 bin depremzede çiftçiye 21.3 milyon TL değerinde sertifikalı pamuk tohumu dağıtıldı.

180 bin ton pamuk üretilen Hatay'da depremzede çiftçilere pamuk tohumu dağıtıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Depremzede çiftçilerin yeniden ayağa kalkması için başlatılan devlet destekleri devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 180 bin ton pamuk üretilen Hatay'ın Amik Ovası'nın bereketli topraklarında üretim yapan 3 bin çiftçiye “Hatay Depremin Yaralarını Pamuk ile Sarıyor” projesi çerçevesinde 21.3 milyon liralık sertifikalı pamuk tohumu dağıtıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katılımıyla Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen tohum desteğinin bölge çiftçisine bir nebze de nefes olması bekleniyor.

Depremin yaralarını sarmak için yapılan desteklerin devam ettiğini söyleyen Vali Masatlı, "Türkiye'nin en önemli ve en verimli ovalarından biri olan Amik Ovası'nda başta pamuk tarımı olmak üzere sertifikalı tohum dağıtımlarını gerçekleştirdik. Burada da yaklaşık 21.3 milyon TL'lik tohumu bugün vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 3 bin vatandaşımıza sertifikalı tohum dağıtımı yaptık. Asrın felaketiyle beraber tarım sektörümüz de ciddi hasar aldı ama bu süreçte 1.1 milyar TL'lik destek yapıldı. Bugünkü projemiz sertifikalı pamuk tohumunun dağıtımı da buradaki vatandaşlarımızın üretimine güç katacaktır.Buradaki üretim kabiliyetimizi ve üretim miktarımızı arttırmasına ve kaliteli ürün elde etmemize ciddi katkı sunacak" dedi.

"Türkiye pamuk üretimi konusunda 4'üncü sırada yer almaktadır"

3 bin üreticiye sertifikalı tohum dağıttıklarını söyleyen Hatay İl Tarım Müdürü Abdurrahman Türkmen ise, "Yıllardır temel kaynaklardan biri olan tarım sektörü önemini her gün arttırmaktadır. 180 bin ton pamuk üretimiyle ilimiz Türkiye pamuk üretimi konusunda 4'üncü sırada yer almaktadır. 6 Şubat asrın felaketi sonrasında pamuk üretiminin devamlılığının sağlanması amacıyla birçok proje hayata geçirilmiştir. 'Hatay Depremin Yaralarını Pamuk ile Sarıyor' projesi ile Antakya, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Hassa, Belen, Altınözü ilçelerindeki yaklaşık 3 bin üreticimize sertifikalı tohum dağıttık" diye konuştu. 

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