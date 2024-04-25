Motokurye, tartıştığı adamı tornavida ile öldürdü

Olay, saat 21.30 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi 301. Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre dönerci dükkanında çalışan kurye ile cadde üzerindeki araç sürücüsü arasında maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Olay sonrası kurye, motosikleti ile uzaklaşırken, araç sürücüsü de motokuryeyi takip etmeye başladı.

Bir süre sonra adam, döner dükkanına gelerek kurye ile tartışmaya başladı.

Kavga sırasında kurye, araç sürücüsünü tornavidayla yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan araç sürücüsü, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.