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Türkiye
İHA 25.04.2024 09:39

Elazığ'da uyşturucu operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da uyşturucu operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 3 aylık yürütülen çalışma neticesinde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 13 sokak satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette, çeşitli uyuşturucu maddeler, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 18 adet fişek, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 285 TL, ve 50 dolar nakit para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 2’si adli kontrol şartıyla 2’si de savcılıktan serbest bırakılırken, 9 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan sokak satıcılarından uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen 22 şahsa da ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.

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